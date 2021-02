Prefeitura convoca aprovados em concurso

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL CONVOCA NOVOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO.

Ficam convocados os candidatos, abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público, relativo ao Edital nº 001, de 3 de outubro de 2019, para comparecerem no Edifício da Prefeitura do Município de Jandaia do Sul, na Sala do Departamento do Pessoal, e apresentarem os documentos solicitados em edital até o dia 03 de março de 2021.

Cargo: Contador:

Rodrigo Martins Fernandes

Cargo: Professor:

Daniele Fantini Cabrera Garcia

Cargo: Auxiliar Administrativo – PCD:

Milton Paulo Brandão

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais da Educação:

Margeory Pereira de Azevedo e Luana Cristina de Oliveira Fortunato.

Mais informações, entrar em contato com o Departamento de Pessoal pelo telefone (43) 3432-9250 ou acessar o edital no site da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.