O prefeito de Jandaia do Sul iniciou esta terça-feira (30) fazendo uma visita aos alunos e toda a equipe do Colégio Estadual Cívico Militar com o objetivo de parabenizar o atleta Bruno Cogo que conquistou o segundo lugar em equipes e terceiro lugar geral no Tênis de Mesa em São Paulo (SP).

O prefeito parabenizou Bruno Cogo, o professor Tood e ao Colégio Estadual Cívico Militar representado pelo Diretor Vladimir Matioli.