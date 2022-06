Prefeito Lauro Junior participa de evento da ONU

Na tarde desta quinta-feira (23) o Prefeito Lauro Junior passou seu cargo para o Vice-Prefeito Fifa, o qual exercerá a função no período do dia 26 de junho à 04 de julho enquanto o prefeito estará em viagem à Suíça.

Foram convidados vários prefeitos do Estado do Paraná para essa missão técnica em Genebra (Suíça), no final de junho, e agora quatro prefeitos do Vale do Ivaí embarcarão nesse final de semana para um programa junto com outros países, na sede da ONU.

O custeio das despesas de deslocamento e hospedagem do Prefeito Lauro Junior será de responsabilidade pessoal do prefeito e não sairá dos cofres públicos.

Prefeitos do Vale do Ivaí embarcam para missão técnica da ONU na Suíça

O Estado do Paraná tem se destacado como sendo um dos mais sustentáveis do Brasil e, com isso, comprovando o compromisso de diversos municípios paranaenses com os dezessete (17) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas). Diante desse cenário, em torno de vinte (20) prefeitos do Estado do Paraná foram convidados para uma missão técnica em Genebra (Suíça), no final de junho, onde participarão de um programa junto com outros países, na Sede da ONU.

É uma oportunidade única para participação em programas internacionais, para parcerias e intercâmbio com cidades em diferentes locais do mundo, estudos de boas práticas de sustentabilidade e inovação e captação de recursos para os Municípios.

Dentre os prefeitos convidados, estarão presentes quatro (04) representantes do Vale do Ivaí, sendo eles o Prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (Gallo), o Prefeito de Cambira, Emerson Toledo, o Prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, e o Prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior.

“As cidades participantes desta missão técnica estão focadas em projetos para o desenvolvimentos de cidades inteligentes sustentáveis, levando mais qualidade de vida e fomentando a inovação e a economia local”, afirma o Prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior.

Essa ação é resultado da assinatura de convênio, feita em Dubai (Emirados Árabes), pelo Governador do Estado do PR, Carlos Massa Ratinho Junior, pela superintendente-geral de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do PR, Keli Guimarães, e pelo diretor-executivo da Unitar (entidade que integra o sistema da ONU), Nikhil Seth.

Júnior Weiller, Presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, destacou o fato de a missão ter caráter exclusivamente técnico e reforça a importância da viagem. “Será uma missão exclusivamente técnica e de trabalho muito importante, voltada a prefeitos e prefeitas, que visa a sua capacitação e a captação de recursos para os municípios. Temos que encarar esta missão com muito orgulho, porque vamos representar nosso Estado. Por isso, é fundamental a participação de todos”, disse Júnior Weiller.

A presidente da WFO e integrante do Conselho Executivo da Unitar, Deise Kuzdra, explicou os detalhes da missão técnica, que é inédita. “Esta viagem é um pontapé inicial para conhecer o Programa Universidade dos Prefeitos e os inúmeros benefícios que serão oferecidos às cidades e aos prefeitos neste grande programa de qualificação dos gestores municipais”, disse.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.

