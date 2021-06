Prefeito Lauro Junior enviou hoje Lei de Incentivo à Inovação para Câmara Municipal de Jandaia do Sul

Em apoio a Governança de Inovação de Jandaia do Sul (Inova Jandaia), hoje (14), o Prefeito Lauro Junior enviou, o projeto da Lei de Incentivo à Inovação para o Presidente da Câmara, João Paulo Bosio. Estiveram presentes na solenidade, que aconteceu no Gabinete do Prefeito, o diretor do Departamento de Indústria e Comércio, Vitor Hashimoto, representantes da UFPR Campus Jandaia, do SRI (Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí) e do Sebrae.

O projeto visa incentivar as empresas do município a investirem em projetos de inovação e tecnologia. A Governança de Inovação de Jandaia do Sul (Inova Jandaia) tem o objetivo de colocar nosso município entre as cidades mais inovadoras do Paraná e tem a participação de diversos empreendedores e entidades locais.

Além do Projeto de Lei de Incentivo à Inovação, outras iniciativas do Inova Jandaia já estão em andamento, como a viabilização de um Centro de Inovação e Tecnologia no nosso município que irá contar com incubadora de startups e local para cursos e eventos voltados ao empreendedorismo e inovação.