Policial fica lesionado durante prisão de elemento no Jardim das Flores

Na noite de sexta-feira (17) a equipe ROTAM realizava patrulhamento pela Rua das Acácias no bairro Jardim das Flores, quando visualizou uma motocicleta de cor vermelha com um condutor saindo de uma região bastante conhecido pelo tráfico de entorpecentes que inclusive há dois dias um foragido da cadeia pública de Jandaia do Sul foi recapturado.

Ao avistar a viatura, empreendeu fuga e foi iniciado acompanhamento tático com giroflex e sirene ligados e comando de voz, mesmo assim o suspeito desobedeceu várias ordens de parada e continuou a fuga em alta velocidade pela via pública pondo em grande risco a vida de populares e da equipe policial, vindo o mesmo em determinado momento na Rua Maravilha, perder o controle da motocicleta e sofrer uma queda.

O indivíduo tentou se evadir a pé após o acidente e neste momento tentou resistir a abordagem, sendo necessário o emprego da força para contê-lo e algemá-lo, fato este que ocasionou uma lesão grave na mão direita de um policial, que precisou ser encaminhado ao PAM de Jandaia do Sul onde recebeu atendimento médico e foi constatada fratura em um dos dedos.

A motocicleta do autor estava completamente adulterada, sendo que a placa e o motor pertenciam a outras motocicletas.

O indivíduo preso conta com histórico criminal em diversos delitos tais como Drogas para Consumo Pessoal, Direção Perigosa e Desobediência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, de 24 anos, e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul juntamente com a motocicleta, para que sejam tomadas as providências cabíveis.