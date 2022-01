Policiais militares localizam fiação de madeireira após furto

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 1h50 deste sábado (15) na Avenida Paraná, em Jandaia do Sul.

Após solicitação, a equipe de serviço deslocou até a Madeireira GH, onde o caseiro da referida madeireira informou que nesta data e horário dois indivíduos teriam adentrado o barracão da madeireira, desligado a chave do relógio de energia e cortado aproximadamente 20 metros de cabo de cobre de dois motores que fica no local. Segundo informações do caseiro, o mesmo teria ido até o relógio de energia quando presenciou os indivíduos saindo correndo pelos fundos da madeireira e tomando rumo ignorado.

Os policiais realizaram varredura em uma plantação de café que fica nos fundos da madeireira e acabaram localizando a fiação que os indivíduos já teriam cortado e que provavelmente voltariam ao local para buscar.

Foi entrado em contato com o proprietário da referida madeira, que compareceu ao local sendo repassado o fato ocorrido, ficando o mesmo devidamente orientado em relação aos procedimentos cabíveis.