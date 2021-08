Policiais militares apreendem veículo na Avenida Anunciato Sonni

Durante patrulhamento na Avenida Anunciato Sonni, em Jandaia do Sul, na tarde de terça-feira (3), policiais militares visualizaram um veículo transitando na via, onde o condutor agiu de maneira suspeita, sendo dada voz de abordagem, realizada busca pessoal e também revista veicular.

Nenhum ilícito foi encontrado, porém o condutor não possuía CNH OU PPD e o veículo, um VW Gol, tinha débitos de licenciamento e todos os pneus estavam com a banda de rodagem lisa.

Foram lavrada as notificações de trânsito pertinentes e o veículo foi guinchado até a sede da 2ª Cia PM de Jandaia do Sul. O condutor foi orientado e liberado no local.