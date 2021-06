Polícia Militar socorre indivíduo que ficou enroscado em grade

A equipe da Polícia Militar de Jandaia do Sul estava em patrulhamento na Rua João Moreira Branco quando populares informaram que havia um homem com aparente transtornos psicológicos, com parte do corpo enroscado em uma lança de grade de uma residência.

No local foi dado o suporte necessário para retirar o indivíduo da grade, sendo constatado que ele estava com um ferimento na altura do braço esquerdo.

A Defesa Civil compareceu ao local e prestaram os primeiros socorros, posteriormente a vítima foi encaminhada ao PAM.