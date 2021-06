Polícia Militar registrou várias infrações de trânsito em Jandaia do Sul no feriado de Corpus Christi

Jandaia do Sul 10h40 – Av. Getúlio Vargas

Durante patrulhamento pelo local citado foi visualizada uma motocicleta transitando com os retrovisores “rebatidos” para dentro, que diante dos fatos foi dada voz de abordagem e realizada busca pessoal, porém nenhum ilícito foi encontrado. O condutor não possui CNH ou PPD. Diante dos fatos apresentou um condutor devidamente habilitado. A motocicleta Honda CG/150 Titan ex , não possuía pendências. Foram lavradas as notificações de trânsito. Sendo liberados no local.

Jandaia do Sul 13h40min – Rua Orlando Fabricio x Rua Ulisses Fiorucci – Parque Industrial

Após solicitação repassada via 190 informando que no local citado haviam aproximadamente sete motocicletas empinando e realizando manobras perigosas, a equipe policial foi até o local.

Na Rua Orlando Fabrício foi possível visualizar as referidas motocicletas, onde uma delas neste momento estava empinando. Ao tentar abordagem das mesmas, apenas um dos condutores obedeceu ordem de parada, sendo este, morador de Mandaguari, que conduzia a motocicleta Honda/ CG 125 Fan de Mandaguari.

Realizada consulta junto ao sistema SESP investigação, constatou-se que a mesma não possuía débitos e o condutor era devidamente habilitado, no entanto não possuía retrovisores e a luz indicadora de direção traseira do lado direito e escapamento ineficientes.

Diante dos fatos, o condutor sanou a irregularidade dos retrovisores no local e foi orientado a apresentar a motocicleta com o escapamento regularizado dentro do prazo previsto no artigo 270 do CTB. O condutor não portava o documento do veículo em nenhum formato. Sendo assim foram lavrados os autos com base nos artigos previstos no código de trânsito brasileiro e o condutor devidamente orientado.

Jandaia do Sul 16h50 – Natureza: Embriaguez ao Volante – Endereço: Av Anunciato Sonni

Durante patrulhamento pela Rua Plácido Caldas a equipe policial visualizou um veículo em alta velocidade, motivando a abordagem do mesmo. Já na avenida Anunciato Sonni, o condutor recebeu voz de abordagem e foi identificado juntamente com duas passageiras.

Foram submetidos a busca pessoal mas nada de ilícito localizado. O veículo Fiat Pálio de Marialva foi verificado junto ao sistema SESP investigação onde foi possível constatar que não havia nenhuma irregularidade, nem mandado em desfavor dos abordados.

O condutor se apresentou um tanto quanto nervoso, com os olhos avermelhados e hálito etílico. No interior do veículo haviam algumas latas de cerveja. Questionado se havia feito uso de bebida alcoólica este afirmou que sim, sendo convidado a realizar o teste de alcoolemia.

Jandaia do Sul 19h48 – Praça do Café

Por volta dás 19h48, durante patrulhamento no entorno da Praça Do Café em Jandaia do Sul, foi visualizada uma motocicleta Honda CG150 cor preta que estava com a placa dobrada e danificada dificultando a visualização dos caracteres, a qual transportava um casal onde a jovem que estava na garupa portava uma mochila em suas costas e, diante da suspeita de estarem transportando algo ilícito, foi realizada a abordagem onde o masculino foi submetido a busca pessoal que não resultou em nenhum ilícito.

A mochila da acompanhante foi vistoriada e também não continha nenhuma irregularidade. Após checagem de ambos pelo sistema SESP INTRANET não foi constatado nada em seu desfavor, porém durante a vistoria da motocicleta foram verificadas irregularidades administrativas que exigiam sua remoção ao pátio por não apresentar condições mínimas de segurança aos passageiros e demais usuários da via.