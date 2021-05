Polícia Militar recupera duas motocicletas furtadas em Jandaia do Sul

Na tarde deste domingo (16), a Polícia Militar, ao tomar conhecimento de um furto de motocicleta na cidade de Marumbi, acabou recuperando duas motocicletas, sendo uma furtada em Marumbi e outra furtada ontem (sábado) em Jandaia do Sul.

Um maior foi preso e um menor apreendido. Eles foram abordados na BR-369, em frente a ASSOCIVAL.

Conforme a Polícia Militar, foi repassado via Copom que havia acabado de acontecer um furto de uma motocicleta na cidade de Marumbi, e que a vitima seria um Sr. de 43 anos e havia deixado a motocicleta Honda, cor vermelha, modelo CG 125 Fan estacionada em via pública em frente a um bar.

Foi visualizado por populares dois elementos masculinos sendo que um estava conduzindo uma motocicleta na cor preta e então o passageiro desceu da motocicleta cor preta e furtou a motocicleta e, em ato continuo os dois condutores saíram em alta velocidade e novamente segundo populares viram eles tomando rumo sentido a rodovia PR 466 seguindo sentido Marumbi / Jandaia do Sul.

As equipes policiais que estavam envolvidas em um operação que iria ocorrer tomaram conhecimento do furto ocorrido e seguiram sentido a rodovia sendo que na rodovia BR 369 em frente a Associval foi logrado êxito em abordar um condutor com uma motocicleta Jta / Suzuki, cor preta, sendo posteriormente identificado como um masculino de 19 anos e logo em seguida vindo atrás a motocicleta furtada em Marumbi sendo conduzida pelo masculino de 14 anos, sendo que ambos confessaram o crime e, ao checar a placa da motocicleta Suzuki constou queixa de furto ocorrido na data de 15/05/2021 na cidade de Jandaia do Sul, sendo que o maior informou equipe que havia pegado esta motocicleta em um rolo.

Gabriel relatou a equipe que estava andando junto com o menor já a alguns dias e chamou ele para fazer uma “fita” em Marumbi.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a Gabriel pelos crimes de furto, receptação e corrupção de menor e apreensão ao menor.