Polícia Militar prende homem acusado de tráfico em Jandaia do Sul

Na tarde deste sábado (9) um homem foi preso com quatro pedras de crack em um bar na Avenida Anunciato Sonni, em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após ligação anônima via 190, informando que no bar/lanchonete localizado na Avenida Anunciato Sonni, a pessoa de alcunha “…”, comercializava drogas ilícitas no local, esta equipe de imediato se dirigiu até o referido bar, já conhecido no meio policial por diversas naturezas de crimes.

No bolso do suspeito foram encontradas quatro pedras crack, embaladas em plástico transparente.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem de 36 anos pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia.