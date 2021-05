Polícia Militar e fiscais da prefeitura recebem denúncia de festa em Jandaia do Sul

Jandaia do Sul 23h20 – Natureza: Infração de Medida Sanitária Preventiva – Endereço: Av. Anunciato Sonni

Na noite de sábado a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas de que estava ocorrendo uma festa no local. Fiscais da prefeitura municipal solicitaram o apoio da equipe policial para zelar pela segurança da ação.

No local foi feito contato com os responsáveis pela organização da festa que relataram aos fiscais que o evento já havia sido encerrado e que todas as medidas preventivas com relação a pandemia de Covid-19 foram aplicadas. Feitas orientações.