Polícia Militar é chamada para conter briga de casal

Jandaia do Sul 22h09 – Natureza Lesão Corporal / Violência domestica – Endereço Rua Rafael Morales Sanches

Relatou a solicitante que seu vizinho estaria agredindo a esposa, ainda que os gritos na residência são constantes, no local fora feito contato com a moradora da casa indicada pela solicitante, sendo que a mesma apresentava lesões em ambas as pernas na altura dos joelhos, a qual indagada sobre os fatos permaneceu calada, não querendo se pronunciar. Feito contato com seu amasio, este relatou somente um desentendimento com sua esposa, porém o mesmo também apresentava lesões aparentes em sua face, pescoço e marca de mordida na altura do peito.

Diante dos fatos, com base na lei 11.340 de 2006 (Lei Maria da Penha), na Súmula 542-STJ de 2015, que estabelece que ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, as partes foram encaminhadas até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.

Relato ainda que o casal possui três filhos, os quais estavam no interior da residência, e por motivo da condução dos mesmos até a delegacia foi necessário o acionamento do Conselho Tutelar, onde repassaram a responsabilidade das crianças a uma amiga do casal.