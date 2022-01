Polícia Militar é chamada após tentativa de golpe em Jandaia

Data do Registro: 19/01/2022 12:45:55 Endereço: PRACA DO CAFE, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: ESTELIONATO

A solicitante procurou pela equipe policial e informou que recebeu mensagem através de aplicativo de número desconhecido, cuja foto de perfil era de seu filho. No teor da mensagem o autor se fazendo passar pelo filho da solicitante, pediu para que salvasse o novo número justificando que o antigo aparelho teria sido danificado, em virtude disso estaria utilizando o novo número. Desconfiada da situação a solicitante informou seu filho a fim de confirmar o relatado pelo autor das mensagens e de imediato o filho já alertou que seria golpe.

Em conjunto enviaram uma mensagem ao numeral fazendo questionamentos a respeito da identidade do autor e como teria obtido a foto de XXXX para utilizar como foto de perfil.

O autor por sua vez não respondeu as mensagens enviadas. Diante da clara intenção de golpe por parte do autor das mensagens e pela desconfiança de delito que venha ocorrer, solicitaram o registro da ocorrência. Como providência foram orientados.