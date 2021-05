Polícia Militar de Jandaia recupera cadeiras logo após o furto

O furto ocorreu na noite de domingo (9) na Rua Plácido Caldas em Jandaia do Sul. a proprietária relatou que dois indivíduos adentraram à varanda de sua casa e subtraíram duas cadeiras de descanso.

Durante patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas, foi visualizado um indivíduo vindo da Rua Joaquim José de Almeida Filho, trazendo uma cadeira nas costas, sendo possível presumir que se tratava de produto de furto.

Foi realizada a abordagem onde constatou-se tratar-se da pessoa de 27 anos, indivíduo com extensa ficha criminal. Em sua companhia estava a pessoa de 38 anos, usuária de substância entorpecente, a qual reivindicou para si a propriedade da cadeira, entretanto, após ser interpelada pela equipe, informou o local em que se encontravam as cadeiras objeto do furto supracitado, e que a ação fora praticada pela pessoa de 43 anos, o qual fora visualizado nas imediações da Lanchonete Modelo, sendo detido junto com os demais.

Em diligência até uma viela de acesso à Rua Pastor João Marcondes, foram localizadas três cadeiras fabricadas em metal tubular, das quais duas foram reconhecidas pela vítima do furto como sendo de sua propriedade.

Os acusados foram conduzidos até a delegacia para prestar os devidos esclarecimentos.