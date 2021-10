Polícia Militar de Jandaia é chamada após disparo de arma em festa

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Jandaia do Sul na madrugada de domingo (10) na Rua Orlando Fabrício, Parque Industrial.

Conforme a PM, após solicitação via fone 190, à equipe de serviço deslocou até ao local conhecido por Chácara da ***, onde segundo informações repassadas pelo solicitante, no endereço mencionado estaria ocorrendo uma festa, sendo que disparos de arma de fogo estavam sendo ouvidos. No local foi constatado que a festa já havia sido encerrada e que a pessoa responsável pelo evento já não estava mais ali, sendo a mesma identificada como sendo moradora na cidade de Apucarana. Que segundo informações de testemunhas, no local havia ocorrido três disparos de arma de fogo no interior da referida chácara, sendo que dois indivíduos conhecidos, moradores na cidade de Kaloré, teriam sido vistos com armas antes de terem ocorridos os disparos, porém os mesmos já teriam se evadido do local.

Que foi efetuada uma varredura pela equipe de serviço ao redor dos muros da referida chácara na parte externa, sendo localizado uma pistola de pressão da Marca Beeman, sendo a mesma apreendida e encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.