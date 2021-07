Polícia Militar cumpre mandado de prisão em bar na Vila Rica

Na tarde de quinta-feira (29) a equipe policial foi informada pelo setor da inteligência do 10º BPM que a pessoa possuía em seu desfavor um mandado de prisão e recebeu informações de possíveis locais que ele poderia estar e, em patrulhamento pelo local, na Rua Santos Dumont esquina com Minas Gerais, em Jandaia do Sul, foi dada voz de abordagem e posterior voz de prisão ao autor, dando o fiel cumprimento de mandado de prisão com validade até 09/02/2035 referente aos artigos 329, Art.157, 33, 180 do código penal.

Como no local citado existem várias denúncias de tráfico de drogas e possíveis arma de fogo, foram abordadas outras pessoas que agiram de maneira suspeita, que informaram trabalhar no local e residem nas dependências do bar.

Foi acionando apoio do CANIL Setorial do 10º BPM, que mediante autorização de busca domiciliar, mas não foi localizado nenhum ilícito.

No bolso de um deles foi localizada a quantia de R$ 199,00 em dinheiro trocado e em espécie, que relatou ser da movimentação do bar.

O preso foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos.