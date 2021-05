Polícia Militar atende ocorrência de lesão corporal em Jandaia do Sul

Jandaia do Sul 13h40min – Natureza: Lesão Corporal – Endereço: Rua José Francisco Borges

A equipe policial foi ao local onde uma mulher havia sido agredida pelo genro.

A vítima relatou que tinha ocorrido um desentendimento com seu genro por motivos fúteis e que logo em seguida ele teria feito uma ligação telefônica para sua mãe que compareceu na residência da solicitante para tirar satisfações e a agrediu fisicamente com socos na região da face causando lesões no nariz e na boca, e que após as agressões evadiram-se do local.

Diante do ocorrido foram feitas as devidas orientações.