Polícia Militar apreende motocicleta no Jardim Santa Rita

Data do Registro: 08/02/2022 21:55:46 Endereço: RUA LEODORO TORTOLA, 44, Santa Rita – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: INFRACAO DE TRANSITO – SEM ILICITUDE

Durante Patrulhamento pelo local acima citado foi visualizado um masculino conduzindo uma motocicleta de cor vermelha em atitude suspeita. Diante dos fatos foi dada voz de abordagem e feita busca pessoal, porém nenhum ilícito foi encontrado. Foi identificado o condutor e em consulta foi constatado que o mesmo não possui CNH/PPD ou ACC.

A motocicleta se trata de uma Honda CBX 250 Twister que possui débitos de licenciamento, pneu traseiro com a banda de rodagem lisa, retrovisores rebatidos e o escapamento com silenciador apresentando dano, comprometendo a sua eficiência.

Foram lavradas as notificações de trânsito pertinente, a motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran 2ª Cia PM de Jandaia do Sul e o condutor foi orientado e liberado no local.