Polícia Ambiental apreende armamento e carne de capivara

Durante atendimento de denuncia feita diretamente no 3° pelotão, que pessoas desconhecidas estariam praticando pesca predatória e caça de animais nas proximidades da balsa do Rio Ivai, zona rural do município de São Pedro do Ivaí, foi encontrado em uma moradia próxima ao local, retalhos de carnes de capivara, uma carabina calibre. 22, uma armadilha tipo canhão para calibre .28 e uma balestra ( besta) .

A pessoa que tinha a posse de tais materiais negou que seria dele e sim de pessoas que frequentariam o local, porém o mesmo foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao caso.