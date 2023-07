PM flagra menor sem capacete fazendo malabarismo com motocicleta no Residencial Esteves

Durante patrulhamento no Residencial Esteves em Jandaia do Sul, na manhã de domingo (23), policiais militares avistaram um indivíduo conduzindo a motocicleta Honda CG 125 Titan ES, com escapamento alterado, condutor sem capacete, e ainda fazia malabarismo com a motocicleta equilibrando-se em apenas uma roda.

Diante do fato foi dada voz de abordagem ao mesmo e identificado o condutor como o adolescente de 15 anos, o qual relatou ser morador na cidade de Apucarana e deslocou para Jandaia do Sul até a residência de um primo. Durante vistoria na motocicleta foi constatado os pneus em péssimo estado de conservação. Diante dos fatos a mesma foi apreendida e encaminhada ao pátio da Cia/Detran e lavradas as notificações cabíveis ao fato.

O menor foi liberado no local após a chegada de um responsável, se fazendo presente o irmão do mesmo.