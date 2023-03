PM encontra cocaína ao abordar homem em bar

Conforme a PM às 21h46 desta sexta-feira (24) foi realizada a fiscalização em um bar na Avenida Tancredo Neves em Jandaia do Sul onde foram abordadas diversas pessoas sendo que no início da abordagem foi verificado um homem de 27 anos saindo do banheiro em atitude suspeita. Durante a revista pessoal foi localizado um envólucro na cor preta contendo cocaína. Diante dos fatos foi confeccionado Termo Circunstanciado.

A operação foi realizada em diversos bares, tabacarias e afins, sendo abordadas aproximadamente 82 pessoas.