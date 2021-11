PM de Jandaia atende ocorrências de Ameaça, Direção Perigosa, resistência e Calúnia nesta segunda (1)

Jandaia do Sul 09h56min. Natureza Ameaça. Endereço Rua Pastor João Marcondes – Vila Santo Antônio Após solicitação via fone 190, à equipe de serviço deslocou até ao local descrito, onde segundo informações repassadas pelo Senhor ———— 53 anos, à pessoa conhecida por ———-, constantemente vem ameaçando o solicitante de morte e que nesta data novamente o teria ameaçado, logo após evadiu-se do local tomando rumo ignorado. Diante do exposto o solicitante acabou sendo devidamente orientado em relação aos procedimentos cabíveis.

Jandaia do Sul 10h15min. Solicitante Equipe de Serviço. Natureza Abordagem de Suspeitos / Infração de Trânsito. Local R: Clementino S. Puppi – Centro Abordado Masculino , 22 anos. Em patrulhamento pelo endereço foi visualizado um masculino transitando com uma motocicleta em atitude suspeita. Diante dos fatos foi possível a abordagem, feita busca pessoal e nenhum ilícito foi encontrado sendo Identificado o condutor como sendo —————— a motocicleta se trata de uma Honda CG 150 Titan com placas —————. Em checagem via SESP/Intranet foi constatado que Raphael não possui CNH/PPD ou ACC, que também possui antecedentes criminal pelo crime de tráfico de drogas. Foi apresentado condutor devidamente habilitado para a liberação da motocicleta sendo a pessoa de ————— categoria AB com data de validade 19/12/2023, proprietário da motocicleta. Sendo lavradas as notificações de trânsito pertinentes e ambos orientados e liberados no local.

Jandaia Do Sul 14h45min. Natureza Abordagem de Suspeitos / Direção Perigosa / Desobediência / Resistência. Local Rua Dos Inconfidentes – Vila Rica. Autor Homem de 23 anos. A equipe de serviço encontrava-se em patrulhamento pelo Bairro da Vila Rica, quando avistou a Motocicleta Honda Cg 150 Sport de cor Vermelha Placa M——- cujo condutor chamou a suspeição ao passar pela equipe policial, sendo de imediato iniciado o acompanhamento da referida motocicleta, e dado voz de abordagem através de Sinais Sonoros e Luminosos de Giro Flex, sendo que o condutor acabou Desobedecendo a Ordem Dada de Parada, arrancando bruscamente e evadindo-se do local em alta velocidade onde para tentar despistar a viatura policial acessou um terreno baldio tendo acesso ao outro lado da via, sendo a Rua Curitiba, colocando sua vida em risco e de transeuntes que transitavam pelas Ruas mencionadas e acabou sendo abordado na Rua Dos Inconfidentes, onde já se encontrava com o pneu traseiro da motocicleta estourado e ao tentar acessar uma área de mata onde havia um barranco, caiu e foi contido onde resistiu a prisão com empurrões e força física. Foi dada a ordem por diversas vezes para que o condutor colocasse as duas mãos na cabeça, onde o mesmo desobedecia sendo então necessário o uso diferenciado da força com técnicas de imobilização policial e algemas para conte-lo e resguardar assim a integridade física da equipe policial e do autor. O condutor acabou sendo identificado por———————– 23 anos, o qual consta na situação de sua CNH: Pendente de Realizar o Curso de Reciclagem. O indivíduo já é conhecido no meio policial pela prática de Crimes de Direção Perigosa e Desobediência Conf. boletins—————-. Lhe foi dado voz de prisão, sendo o mesmo conduzido até à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis. A Motocicleta acabou sendo apreendida, tendo em vista o pneu dianteiro estar com banda de rodagem lisa e encaminhada até o Pátio do Detran nesta Cia PM onde foram elaboradas as devidas Notificações de Trânsito.

Jandaia do Sul 15h30min. Natureza Ameaça – Calúnia. Endereço BR 376 Segundo a vítima, uma pessoa conhecida como ————- e outro desconhecido foram até a sua casa e acusaram-no de ter furtado um aparelho celular e ameaçaram de cortar suas pernas com um facão. Após o fato, ambos fugiram em um veículo GM Celta de cor prata placa —————-. Diante do exposto, foi lavrado o BOU e informado sobre o prazo decadencial ao direito de representação.