PitBull ataca e mata outro animal na rua em Cambira

A ocorrência foi registrada às 02h08 da madrugada desta segunda-feira (29) na Rua José Barrichelo em Cambira.

Conforme a Polícia Militar, foi relatado que um cachorro da raça PitBull havia escapado e no momento estaria atacando e matando os demais cachorros da rua.

Os policiais localizaram o cachorro da raça PitBull solto, sendo na cor marrom, macho e forte. O portão da casa do dono do animal estava totalmente aberto e o PitBull já havia matado outro cachorro de raça indefinida.

A equipe policial conseguiu prender o animal no quintal e, na sequência, acordou o dono. Diante do exposto, o tutor do animal foi encaminhado até o Destacamento da Polícia Militar para a confecção do Termo Circunstanciado.