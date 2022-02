Pit bull ataca outros animais na Rua Agostinho Chaves

Data do Registro: 04/02/2022 17:07:31 Endereço: RUA AGOSTINHO CHAVES, 432, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná 4/9 Natureza Atendimento: DANO

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação envolvendo ataque de animais, a equipe deslocou ao endereço onde a solicitante informou que possui dois cães de raça não definida com aproximadamente 10 kg de peso cada, os quais estavam em seu quintal, porém com o portão de saída da garagem aberto, que em dado momento dois outros animais aparentando ser da raça Pit bull, cor marrom, com aproximadamente 40 kg cada adentraram seu quintal e atacaram um de seus animais, a fêmea, a qual ficou bastante lesionada. Perguntado se sabia dados a respeito da identificação do proprietário informou que não, no entanto solicitou que fosse registrada a ocorrência para providências posteriores, foi orientada.