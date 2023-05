Pin Up Aviator game | Visão geral das regras e táticas

Pin Up Aviator é um jogo popular entre os cassinos brasileiros. Saiba mais sobre os recursos de jogabilidade e as táticas populares do jogo.

Pin Up Aviator: recursos do popular jogo de colisão

O Aviator é um jogo de queda do provedor Spribe que é popular no Brasil. Ele pode ser jogado em vários cassinos on-line. Recomenda-se jogar Pin Up Aviator, pois esse cassino é considerado um dos melhores do Brasil e oferece bons bônus aos jogadores ativos.

Os benefícios do Pin Up Aviator

A popularidade do Pin Up Aviator Game se deve aos muitos benefícios que ele tem a oferecer. As principais vantagens são as seguintes:

Jogabilidade simples;

Multiplicadores de apostas altas;

Uma tecnologia de integridade demonstrável;

Uma ampla gama de tarifas;

A capacidade de jogar no modo de demonstração.

A jogabilidade simples torna o crash game acessível a qualquer apostador. Não é preciso muito tempo para se familiarizar com as regras e obter resultados positivos. A jogabilidade do Aviator não é mais complicada do que a de uma máquina caça-níqueis comum.

Os grandes pagamentos fazem do Aviator um jogo atraente para aqueles que jogam principalmente para ganhar dinheiro. Mesmo com uma aposta mínima, um jogador pode ganhar 10 reais. Ao apostar o valor máximo, o jogador tem a chance de ganhar até 10.000 reais.

A tecnologia comprovada de imparcialidade permite que qualquer jogador verifique os resultados de rodadas anteriores. Até mesmo os resultados das rodadas realizadas por outros jogadores podem ser verificados. A tecnologia de imparcialidade comprovada é baseada em uma cadeia de blocos, reduzindo o risco de trapaça a zero. Além disso, o Pin Up é licenciado pela Comissão de Curaçao, portanto, a trapaça está definitivamente descartada.

Uma ampla gama de apostas permite que os jogadores com qualquer saldo bancário joguem o jogo de queda com dinheiro real. O segredo é distribuir sua banca adequadamente ao longo das rodadas do jogo, sem gastar todo o valor disponível de uma só vez.

O modo de demonstração é ideal para aqueles que não querem correr riscos financeiros, mas simplesmente querem passar o tempo jogando um jogo de colisão interessante. O modo de demonstração também é adequado para quem deseja testar uma determinada tática para vencer o jogo.

Avaliação do Pin Up Aviator

Durante o jogo, o apostador deve observar o avião voando. Para descrever como o jogo é jogado, é assim:

O jogador faz uma Pin Up aposta no Aviator. O jogador inicia a rodada. O jogador clica no botão de saque para completar a rodada e reivindicar o prêmio.

Se o jogador não pressionar o botão de fim de rodada antes de o avião cair, a aposta será queimada e o multiplicador será reiniciado. O multiplicador aumenta à medida que o avião sobe. Ao mesmo tempo, o avião pode cair mesmo no início. O pagamento é igual ao produto da aposta e do multiplicador. As características do jogo são as seguintes:

O multiplicador máximo é x100;

A aposta mínima é de R$ 0,1;

A aposta máxima é de 100 reais;

O pagamento máximo é de 10.000 reais.

O jogo oferece vários recursos extras. Por exemplo, o jogador pode fazer uma aposta dupla. Nesse caso, haverá dois aviões voando ao mesmo tempo, para cada um dos quais o botão de saque deverá ser pressionado. A reprodução automática também está disponível – o usuário, especificando o tamanho da aposta, evita ter de pressionar o botão de início todas as vezes. Também é possível ativar o auto cashout – a rodada termina quando as chances selecionadas pelo jogador forem atingidas.

Táticas para jogar Pin Up Aviator

Para jogar Aviator com sucesso, você precisa se lembrar das regras básicas. Elas são as seguintes:

Limite a duração da sessão de jogo. Quanto mais tempo o jogo durar, maior será a empolgação do jogador. Isso aumenta o risco de fazer apostas precipitadas.

Não gaste todo o seu bankroll de uma só vez. É melhor apostar não mais do que 10% de sua banca por rodada. Isso garantirá que o risco seja minimizado e protegerá parcialmente contra o esgotamento de seu saldo.

Não tenha como meta a duplicação obrigatória de sua banca em uma sessão de jogo. É melhor estabelecer metas mais realistas, como aumentar sua banca em 15% e sacar dinheiro.

Você também precisa usar táticas para jogar o jogo com sucesso. Há três estratégias principais.

Táticas de baixo multiplicador

O objetivo dessa tática é fazer saques com probabilidades baixas. Os dados estatísticos confirmam que os multiplicadores abaixo de x1,5 são os que têm maior probabilidade de ganhar prêmios. A desvantagem dessa tática é que o apostador só receberá prêmios equivalentes a 10-40% da aposta. Isso significa que, se ele perder, será difícil recuperar suas perdas. Além disso, não está excluído o risco de uma série de quedas de planeswalker em um multiplicador de até x1,09. Nesse caso, o apostador perderá sua banca.

Táticas de risco médio

A essência da tática é fazer um saque em um multiplicador de x2-x3. Há 41% de chance de a rodada ser bem-sucedida. Se o jogador estiver no vermelho, ele pode tentar pegar um multiplicador maior. Aqueles que usam essa tática devem se preparar para perdas frequentes. No entanto, é fácil recuperar o dinheiro perdido, graças às altas probabilidades.

Táticas de dinheiro rápido

A estratégia não permite pagamentos constantes. O objetivo do jogador é obter um ganho único, mas grande. De acordo com as estatísticas, multiplicadores maiores que x90 trazem prêmios a cada 1-1,5 horas. O apostador deve observar a última vez que um prêmio com esse coeficiente saiu. Ele deve acrescentar 60 minutos ao tempo correspondente e começar a jogar. A tática é caracterizada por riscos enormes, mas certamente será adequada para grandes apostadores, que estão dispostos a correr riscos por grandes prêmios.

Como começar a jogar o jogo de colisão Pin Up Aviator

Você pode jogar o jogo de colisão Pin Up gratuitamente. A versão de demonstração envolve apostas com moeda virtual, que é infinita. Se o saldo de créditos virtuais chegar a 0, basta atualizar a página do jogo de colisão. Não é possível ganhar reais no modo de demonstração. Além disso, o modo de demonstração não permite que você obtenha o tipo de experiência que um jogo a dinheiro proporciona.

Para fazer Pin Up apostas reais, você precisa se registrar. Para criar um perfil:

Abra o site https://aviator-brazil.com/pin-up/ Pin Up. Clique no botão de registro. Escolha o Brasil como seu local de residência. Especifique a moeda. Defina uma senha. Escreva um e-mail. Concordar com os termos e condições do cassino. Confirme que deseja receber o boletim informativo da Pin Up por e-mail e telefone, se desejar. Clique em “Register” (Registrar).

Após a criação de um perfil, é possível fazer o Pin Up entrar com dados de autorização.

A próxima etapa é recarregar a conta. O apostador pode fazer um depósito de 60 a 4200 reais por meio de um cartão bancário. Também é possível fazer um depósito de 60-21000 BRL via Neteller. O depósito é feito instantaneamente.

Um Pin Up bônus é dado ao jogador em seu primeiro depósito. Ele equivale a 100% do valor depositado, mas não excede R$1.635. Se um depósito for feito dentro de 60 minutos após o registro, o bônus inicial será aumentado para 120%. Se o jogador depositar um mínimo de R$100, serão oferecidos 250 giros grátis, além dos reais de bônus.

Depois que os fundos forem creditados em seu saldo, você poderá executar o jogo de colisão e fazer suas apostas. Se o jogador ganhar, um prêmio em dinheiro será creditado a ele. Você pode sacar de 90 a 7.000 reais do cassino via cartão bancário. A transação será processada em uma semana. Com a ajuda do Neteller e do Skrill, o dinheiro é retirado em 24 horas.

Visite o site do cassino, registre-se e crie um depósito para começar a jogar jogos de quebra para ganhar prêmios generosos. Se preferir jogar em seu smartphone/tablet, instale o Pin Up app.