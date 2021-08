Pessoas teriam sofrido sequestro relâmpago em Jandaia do Sul

Na madrugada desta segunda-feira (23), por volta da meia-noite, a Polícia Militar de Apucarana foi acionada para auxiliar vítimas de um assalto e sequestro relâmpago, que foram rendidas por dois homens armados na saída de um restaurante em Jandaia do Sul.

As pessoas relataram à PM que ao saíram do local e chegarem até o carro, uma Toyota Hylux branca, com placas de São Paulo, foram rendidos por dois homens com armas de fogo.

A vítima contou à equipe que foi obrigada a dirigir até Apucarana e que os ocupantes do carro foram deixados em uma estrada rural no Contorno Norte. De acordo com o boletim, foram roubados o veículos, celulares, cartões de crédito. As pessoas não souberam repassar as características dos autores.

As informações são do TnOnline