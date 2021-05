Pessoas com Síndrome de Down com mais de 18 anos receberão a vacina no dia 10/05 (segunda-feira), das 9 às 16 horas, no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes.

No mesmo dia, acontece a vacinação da segunda dose (Coronavac) das pessoas de 66 anos. Lembrando que a vacinação também será para pessoas que estão com sua segunda dose em atraso.

Levar documento com foto e carteira de vacinação.