Perfuração de oito poços artesianos em comunidades rurais beneficia aproximadamente cem famílias do município de Jandaia do Sul

Em parceria com o Governador Ratinho Junior, com Márcio Nunes (Secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná) e com o IAT (Instituto Água e Terra), foi finalizada a perfuração de oito poços artesianos nas comunidades rurais de Jandaia do Sul. O projeto beneficia aproximadamente 100 famílias.

Segunda fase do projeto – aquisição de caixas d’água, bomba e encanamento para levar água para as residências.