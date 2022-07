Pedreiro volta do almoço e percebe que motor de betoneira foi furtado

A ocorrência foi registrada às 14h51 desta sexta-feira (8) na Rua Leodoro Tortola, Jardim Santa Rita de Cássia, região do Nova Jandaia.

Conforme a PM, após solicitação a equipe de serviço deslocou até ao local informado, onde segundo informações do pedreiro, por volta das 12 horas saiu para o almoço e, ao retornar por volta das 13 horas, constatou que alguém teria furtado o motor de uma Betoneira.

A vítima relatou que o equipamento é alugado e que vizinhos informaram que dois indivíduos, sendo um com uma camisa do time do Flamengo, teria ido até ao local e que possivelmente seriam os autores do Furto.

Diante do ocorrido, foi efetuado o patrulhamento no local e proximidades no intuito do localizar os possíveis autores, porém até a confecção do BOU nada foi encontrado.