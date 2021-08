Pedala Paraná em Jandaia do Sul

Acontece neste domingo (29), o Pedal Solidário do Programa Pedala Paraná, que é um programa Estadual de incentivo à prática de ciclismo rural.

Para se inscrever no Pedal Solidário, basta se cadastrar no link abaixo e levar no local do evento (Igreja Matriz de Jandaia do Sul) 04 itens de alimentos da cesta básica para doação.

Link da inscrição:

https://www.sympla.com.br/pedala-parana-solidario—etapa-jandaia-do-sul__1324973

Para mais informações ligue (43) 3432-9253 para falar com o Departamento de Esportes.