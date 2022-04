Paciente foge de hospital em Jandaia do Sul

Na tarde de sábado (9) a Polícia Militar foi chamada no Hospital Nossa Senhora de Fátima em Jandaia do Sul, onde informaram que um paciente hospitalizado se evadiu durante atendimento. Um interno do Hospital Regional do Vale do Ivaí havia dado entrada para atendimento médico, reclamando de dores no braço e, durante os procedimentos de registro de prontuário, o referido cidadão se aproveitou de um descuido dos funcionários e se evadiu a pé das dependências do Hospital tomando rumo ignorado.