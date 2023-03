Ônibus Lilás estará em Jandaia do Sul nesta quinta-feira (9)

Ônibus Lilás, projeto do Governo do Estado do Paraná em parceria com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, tem a finalidade de ser um canal de recebimento de denúncias e também prestar orientação psicológica, social e jurídica a mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, sexual ou moral.

O Ônibus Lilás conta com um espaço destinado ao atendimento individual e sigiloso para garantir a privacidade das mulheres. O equipamento conta com a equipe multidisciplinar do CREAS para prestar orientação psicológica, social e jurídica às vítimas de violência, assim como informações para prevenção deste tipo de crime.

O Ônibus Lilás oferecerá atendimentos com assistentes sociais, psicólogos e advogada, além de diversas atividades ao longo do dia. Tendo atendimentos da área da saúde como aferição de pressão, testes rápidos, exame de glicemia. Além de contar com orientação profissional realizada pela Agência do Trabalhador e uma palestra sobre a Saúde da Mulher.

Todas estão convidadas a participar das atividades que ocorrerão das 09:00 às 17:00 horas, no dia 09/03/2023, haverá o encerramento com uma aula de dança.