Ocorrências policiais atendidas pela Polícia Militar em Jandaia do Sul nesta terça-feira (14)

Data do Registro: 14/12/2021 11:50:35 Endereço: RUA LUIZ MAXIMIANO, 28, VILA RICA – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: AMEACA

Descrição do Fato: Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de ameaça, a equipe deslocou ao endereço e em contato com a solicitante esta informou que seu filho menor de idade. havia confeccionado uma tatuagem com uma vizinha de bairro, que após desentendimento a respeito dos valores Carla passou ameaça-lo de morte. Observando que a autora não estava no local, a solicitante foi orientada a respeito dos procedimentos legais.

Data do Registro: 14/12/2021 19:05:37 Endereço: RODOVIA BR TREZENTOS E SESSENTA E NOVE, 4769, centro – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

Descrição do Fato: Relata solicitante que ao chegar em sua residência notou que a janela do quarto havia sido aberta, porém sem arrombamento, e do interior da residência foram furtados alguns objetos (bebidas e cigarros) A vítima foi orientada.

Data do Registro: 14/12/2021 22:27:43 Endereço: AVENIDA DOUTOR GETULIO VARGAS, 01, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: ESTUPRO DE VULNERAVEL

Descrição do Fato: Relata a solicitante, a senhora____ 26 anos, que estava na apresentação natalina que estava sendo realizada na Avenida Getúlio Vargas, esquina com Luiz vinholi com seus dois filhos, um menino de 3 anos e uma bebê de 8 meses, momento em que um senhor se aproximou e passou a mão nos órgãos genitais de seu filho, que ela presenciou toda a ação e que ficou sem reação conseguindo apenas ligar no 190. No local, esta equipe em contato com o solicitante colheu as características do autor e logrou êxito em abordar o suspeito, que posteriormente foi identificado como XXX, 42 anos. Foi dado voz de prisão ao homem que apresentava sintomas de embriaguez, sendo encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para procedimentos cabíveis.