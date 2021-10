Ocorrências policiais atendidas em Jandaia e Cambira nesta segunda (18)

Jandaia do Sul 7h53min. Natureza: Apoio a Outros Órgãos. Endereço: Rua João Ruiz Galian – Vl. Santo Antonio

Que após solicitação via fone 190 à equipe de serviço deslocou em apoio ao Samu deste Município, onde segundo informações repassadas, uma pessoa estaria em surto psicótico. No local foi identificada a pessoa de XXXX 54 anos, que estava com algumas escoriações na face e um hematoma no olho esquerdo, onde sua mãe Senhora XXXX relatou que seu filho tem problemas com alcoolismo e teria sofrido uma queda no interior da residência. Que o Senhor XXXX foi atendido pelos socorristas do Samu e encaminhado até ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para uma melhor avaliação médica. Posteriormente foi confeccionado o referido BOU.

Cambira 10h. Natureza: Furto Qualificado. Endereço: Rua Julia Maria Barbosa

A equipe foi solicitada para comparecer no local supracitado, onde, segundo solicitante, deixou a CMEI onde trabalha no dia 15/10/2021 e ao retornar na data de hoje por volta das 09h constatou que a instituição fora furtada e vandalizada. In loco a equipe entrou em contato com a senhora XXXX, referida solicitante, que nos relatou que a CMEI foi invadida pelos fundos, sendo arrombada uma porta e do interior foram furtados os objetos elencados em ROD Solicitada as câmeras do local, XXXX nos disse que haviam recuperado o DVR que os autores haviam retirado e jogado no telhado vizinho e que fariam a recuperação das imagens nos entregando para análise posteriormente. A solicitante relatou ainda que além do furto dos objetos, diversos alimentos e doces das crianças foram vandalizados e jogados em um terreno vazio nos fundos da CMEI, estragando todos eles, quebraram ainda um no-break e alguns equipamentos de redes. Diante dos fatos, a solicitante foi orientada e a equipe aguarda as imagens para acareação dos suspeitos. É relevante salientar que o sistema de alarme foi danificado assim como uma porta interna da lavanderia.

Jandaia do Sul 11h50min. Natureza: Policiamento Presença. Endereço: Rua Wilson Roberto Veroni – Centro Que Conf. Oficio nº 035/2021

Fora efetuado Policiamento Presença com Patrulhamento e PB’s Preventivo e Ostensivo nas imediações do Colégio Estadual Cívico Militar deste Município, com a finalidade de preservar a ordem e segurança das pessoas e dos estudantes do referido Colégio. Que o devido patrulhamento transcorreu sem alterações.

Jandaia do Sul 14h50min. Natureza: Abordagem de Suspeitos. Endereço: Rua José Maria de Paula – Centro

Em Patrulhamento no endereço acima descrito foi possível avistar um masculino em atitude suspeita, o qual recebeu voz de abordagem que foi acatado e após procedimentos, identificado como XXXX. Nada de irregular fora constatado com o mesmo que foi orientado e liberado no local.

Jandaia do Sul 15h15min. Natureza: Abordagem de Suspeitos. Endereço: Rua Marechal Candido Rondon – Centro

Em Patrulhamento no endereço acima descrito foi possível avistar um masculino em atitude suspeita, o qual recebeu voz de abordagem que foi acatado e após procedimentos, identificado como XXXX. Nada de irregular fora constatado com o mesmo que foi orientado e liberado no local.

Cambira 15h22min. Natureza: Furto Qualificado. Endereço: Rua Orlando Mincachi – Centro. Autores: Masculino – 18 anos Masculino – 22 anos Feminino – 15 anos

Em ato contínuo ao BOU XXXX alusivo ao furto qualificado na CMEI Pequeno Paraíso, após o setor de tecnologia da prefeitura recuperar o DVR da câmera de monitoramento de segurança, a equipe se deslocou até o Paço Municipal para tentar identificar o autor do furto. Lá, mediante gravação da câmera externa de segurança, a equipe prontamente identificou XXXX, alcunha “XXXX”, maior de idade, como um dos três autores do delito que tinham características marcantes, sendo uma feminina de cabelos curtos e um segundo masculino, moreno, média estatura com tatuagens no braços. Mediante a identificação de “XXXX”, a equipe se deslocou até seu endereço, onde, ao adentrar a rua de sua casa visualizou o mesmo andando em via pública com um aparelho de som, posteriormente identificado como produto do furto, a equipe abordou “XXXX” que prontamente confessou o crime bem como delatou seus outros dois comparsas. Durante as buscas pelos mesmos, e já prontamente conhecidos no âmbito policial, a equipe logrou êxito em abordar XXXX, maior de idade, o segundo masculino do fato, na Rodoviária Municipal, no momento da busca pessoal, a equipe reconheceu as tatuagens do indivíduo que apareciam nas imagens, bem como seus trejeitos físicos. XXXX também portava produtos do furto, sendo esses os alimentos relatados no outro BOU. A feminina foi identificada como XXXX, menor de idade, que estava no XXXX, sendo solicitado o apoio do conselho tutelar, posteriormente sua genitora, para acompanhamento da menor que também confessou o fato nos dizendo que em sua residência estava o outro rádio que haviam furtado. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos dois maiores, pelo crime de furto qualificado bem como corrupção de menores, haja vista XXXX ser namorada de XXXX e relatar que cometeu o delito por influência dos dois maiores. A XXXX foi dada voz de apreensão e junto com os outros dois e os objetos elencados em ROD, foram encaminhados a 17ª SDP onde permanecem a disposição da justiça. É relevante salientar que a solicitante do BOU XXXX compareceu ao Destacamento PM e reconheceu todos os objetos recuperados com os 3 indivíduos. Salientamos ainda que após a condução de “XXXX”, quando nos deslocávamos até a residência da menor a equipe Rotam Jandaia do Sul compôs a ocorrência com essa equipe de área dando apoio e desenvolvendo conjuntamente todo o trabalho que culminou na no relato supracitado.

Jandaia do Sul 16h40min. Autora: Feminino 47 anos. Natureza: Ameaça / Calúnia Local Av. Anunciato Sonni

Fora recebido solicitação via 190 onde o Sr ————— (conselheiro tutelar de Jandaia do sul) informou que na lanchonete —————— teria uma pessoa fornecendo bebida alcoólica para menor de idade. Esta equipe RPA com os conselheiros ————, ———— e ————— deslocou até o endereço onde fez contato com a Sra. —————-, a qual apresentava sinais visíveis de embriaguez, acompanhada do seu amásio, Sr ——————, seu primo Sr ———————- e sua filha —————–, 14 anos, sendo esta última a menor que segunda a denúncia estaria ingerindo bebida alcoólica fornecida pela genitora. Durante a abordagem a Sra.————— ameaçou o conselheiro Eliseu. Conforme apurado, —————-possui em seu nome termo de responsabilidade pelos menores ————– e —————–, ambos filhos de ———————–, porém ———- não aceita cuidar de ————– por dificuldade em cuidar da mesma e que segundo —————-, teria sido colocada para fora de casa e voltado a morar com sua mãe a aproximadamente uma semana. Diante dos fatos as partes foram encaminhadas para a delegacia com os conselheiros tutelares para providências. Em relação ao fornecimento de bebida alcoólica para menor, não fora constatado o fato.

Cambira 18h04min. Natureza: Lesão Corporal – violência Doméstica / Ameaça / Desobediência Resistência; Preso: Masculino de 32 anos. Local: Rua Anibele Mareze – Centro

Esta equipe foi solicitada via COPOM para deslocar até a cidade de Cambira, onde segundo a solicitante seu filho estava agressivo no local e agredindo seus familiares. Chegando ao local, fomos informados pelos seus familiares que o mesmo estava nos fundos da residência, sendo que durante averiguação, foi constatado que ele teria pulado o muro dos fundos adentrando o quintal de um vizinho, sendo que o mesmo empreendeu fuga entrando em várias residências. A equipe então começou as buscas pelo agressor sendo que com ajuda de populares foi possível localizar o mesmo em um terreno baldio. Ao ser dada voz de abordagem o mesmo tentou reagir contra a equipe, sendo necessário o uso diferenciado da força com técnicas de imobilizações policiais para contê-lo, mesmo depois de algemado o mesmo continuava agressivo. Em contato com seus familiares, sua genitora disse a equipe que no dia dezesseis de outubro, por volta das 23h40min o mesmo havia sido preso após agredir seu irmão e ainda durante sua prisão teria tentado tomar a arma de um dos policiais. Relatou ainda que nesta data o mesmo chegou em sua residência muito agressivo passando a agredir seu primo, quando sua avó tentou intervir, este acabou por agredi-la também com um tapa em sua face. Relata ainda que o agressor se apoderou de um objeto perfuro cortante, (chave fenda) e desferiu golpes contra seu primo, causando várias lesões em membros superiores e face. Logo em seguida se apossou de uma faca de cozinha dizendo que mataria a todos que estavam na residência. Neste momento todos saíram da casa pedindo socorro aos vizinhos. Após a prisão, vizinhos e populares relataram a equipe que o autor é muito agressivo, que todos tem medo dele e que temem pela vida de sua mãe, pois várias vezes o mesmo já disse que irá matá-la. Diante dos fatos as partes foram encaminhadas a 17° SDP para os procedimentos legais cabíveis.