Ocorrências atendidas pela Polícia Militar neste domingo em Jandaia do Sul

Jandaia do Sul 20h11min Natureza: Vias de Fato Endereço: Rua Joao Marcelino de Souza – Centro Após repasse de ocorrência pela Central De Operações Policiais Militares informando situação de violência doméstica, a equipe se dirigiu ao endereço da ocorrência onde ao chegar o portão estava trancado sendo necessário chamar os moradores para franquear a entrada, em primeiro momento foi ouvido um pedido de socorro pela possível vítima, posterior o casal veio em direção à entrada do imóvel ambos discutindo simultaneamente, ela alegando que havia sido agredida e ele em visível estado de embriagues negando os fatos chamando-a de “mentirosa”. Após alguns minutos e orientações a esposa que alegou ter sido agarrada pelo pescoço decidiu por não representar contra o esposo, porém visando sua segurança foi sugerido pela equipe que o casal não ficasse a sós enquanto durasse o efeito do álcool no organismo do autor que estava bastante alterado, falando constantemente e chorando. Como providência a esposa que não possuía nenhuma lesão aparente e admitiu ter ingerido bebida alcoólica nesta data juntamente com o esposo foi levada pela equipe até a residência de sua mãe no Jd. Planalto, R. Mato Grosso n___ e o esposo de acordo ficou só na residência.

Jandaia do Sul 23h31min Natureza: Ameaça Endereço: Rua Joao Maximiano – Centro Após repasse de ocorrência pela Central De Operações Policiais Militares informando situação de Ameaça / Violência doméstica, a equipe deslocou até o endereço da ocorrência fez contato com a vítima a qual relatou que teve um desentendimento com o esposo em data anterior e este que estava fora de casa desde então, que hoje passou a mandar mensagens através de aplicativo Whatsapp se utilizando do telefone celular da própria mãe com ameaças de morte. Foi verificado o quintal da residência, porém o autor não foi encontrado, a vítima foi orientada e a equipe efetuou rondas nas imediações.

Jandaia do Sul 03h14min Natureza: Noticia de Fato Futuro Endereço: Rua Minas Gerais Após repasse de ocorrência pela Central De Operações Policiais Militares informando situação de Lesão Corporal, a equipe deslocou e no referido endereço onde foi constatado desentendimento entre dois irmãos, solicitante e autor, pela divisão de imóvel herdado, onde o Sr. __ agindo sem consentimento retirou vários pertences do solicitante que estavam no interior da residência ocupada por ambos e colocou tudo em via pública. Vale salientar que a maioria dos objetos eram caixas acústicas de som profissional com medidas cúbicas entre 70cm e 1m de tamanho, que segundo o autor haviam sido depositadas pelo solicitante no interior da residência e estavam ocupando e trancando áreas de uso comum, cozinha e corredor, impedindo a utilização dos cômodos para os fins os quais seriam destinados. Após orientações ambos não quiseram representar criminalmente pelo ocorrido e se comprometeram em retirar e novamente guardar os pertences no interior do imóvel.