Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul neste domingo (17)

Jandaia do Sul 11h15min. Natureza: Lesão Corporal / Ameaça. Endereço: Rua Pedro Gonçalves – Jardim Imperial. Preso Homem 40 anos. Após solicitação via COPOM de que no local seu ex-marido a havia agredido quase a desmaiando. No local em contato com Sra. ————– informou que estava tentando reatar o casamento e que moram juntos, estava fazendo o almoço momento em que se iniciou uma discussão com o seu amásio a pessoa de ————–. Relatou que foi agredida com um tapa no rosto no lado esquerdo causando inchaço, disse ainda a equipe Policial Militar que o autor a ameaça com frequência e teme por sua vida, disse ainda que o autor a ameaçou dizendo que se chamasse a polícia ele não ficaria preso e que isso não ficaria assim. Foi Manifestado o interesse em representação criminal contra o autor, solicita também uma medida protetiva. ——— informou onde o autor poderia estar, sendo na Rua Benedito José Maioli numeral ——, que foi realizado PTRM e localizado o autor de fronte a residência. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e utilizado o emprego de algemas para preservar a integridade física do preso e da equipe policial. Foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos.

Jandaia do Sul 16h20min. Solicitante Homem , 59 anos. Natureza: Ameaça / Injuria / Violação de Domicilio / Dano. Endereço: Estrada da Amizade Compareceu na sede 2ª Cia PM de Jandaia do Sul informando que no endereço citado que é a sua propriedade rural a pessoa conhecida como ————- estaria caçando com aproximadamente vinte cachorros por volta das 11h, e que os animais entraram em sua propriedade e acoaram o gado momento em que a cerca foi rompida. O solicitante informou que em data pregressa ————–havia pedido autorização para caçar no local, porém negada pelo solicitante. Hoje foi conversar com ————– para que ele não colocasse os animais dentro de sua propriedade para caça,—————- o chamou de filho da puta e que se fosse necessário gastava R$ 50.000,00 caso o solicitante fosse denunciá-lo a polícia. Por fim, informou que foi visto pelo solicitante uma espingarda calibre 12” no banco do passageiro de uma Fiat/ Strada. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos.

Jandaia do Sul 17h30min. Natureza: Infração de Trânsito. Endereço: Av. Getúlio Vargas – Centro. Abordado Masculino de 20 anos Esta equipe em patrulhamento pela avenida central visualizou uma motocicleta de cor vermelha cortando giro com acelerador, que com isso foi dado voz de abordagem acatado pelo condutor que foi submetido a busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado, em checagem via Sesp/intranet o condutor se trata da pessoa de ———–, 20 anos e não possuía CNH, a motocicleta se tratava de uma Honda/CG 125 titan, de placa ———— de cor vermelha, com débitos administrativos. Diante dos fatos a motocicleta foi recolhida até o pátio do Detran e lavrado as notificações pertinentes.

Jandaia do Sul 20h35min. Natureza: Abordagem de Suspeitos. Endereço: Rua Albatroz – Jd das Araucárias Durante patrulhamento preventivo ostensivo esta equipe visualizou um masculino em local ermo, com atitude suspeita. O mesmo recebeu voz de abordagem e foi submetido à busca pessoal, mas nada de ilícito encontrado. Identificado como, 14 anos. Após consulta junto ao Sistema investigação e nada de irregular constatado contra o abordado, foi orientado e liberado no local.