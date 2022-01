Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta terça-feira (11)

Data do Registro: 11/01/2022 09:19:46 Endereço: RUA GREGORIO RODRIGUES DOS SANTOS, JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: CALUNIA

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de calúnia, a equipe deslocou ao endereço e, em contato com o solicitante, este informou que havia contratado um pedreiro conhecido como “XXXX” o qual estava trabalhando em sua residência e nesta data compareceu para pedir um adiantamento referente ao pagamento pelos serviços, em dado momento acusou o solicitante e sua família de terem furtado uma máquina de cortar pisos marca Makita, em seguida saiu do local. O solicitante em virtude da acusação caluniosa solicitou a equipe no local e após orientações decidiu por representar criminalmente contra o autor posteriormente.

Data do Registro: 11/01/2022 10:18:24 Endereço: RUA DAS ROSAS, JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: VIOLACAO DE DOMICILIO

Após repasse de Ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de violação de domicílio, a equipe deslocou ao endereço e em contato com a solicitante informou que o autor adentrou o quintal de sua residência sem permissão para retirar vinte telhas de fibrocimento modelo ondulada de 4mm as quais segundo a mesma o autor não tem a posse. Após orientações a solicitante decidiu por representar posteriormente. O autor abdicou dos objetos e deixou o local.

Data do Registro: 11/01/2022 12:37:15 Endereço: RUA LONDRINA, JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de violência doméstica, a equipe deslocou ao endereço e entrou em contato com o solicitante pai da vítima, este informou que sua filha menor de idade convive com o autor adulto, que nesta data o mesmo agrediu fisicamente sua filha resultando em lesões. Em contato com a vítima foram observadas lesões na altura do pescoço e joelhos provenientes da agressão sofrida pelo convivente. Diante das circunstâncias e do desejo de representação por parte dos envolvidos, a equipe deslocou até o endereço do casal porém o autor não foi localizado. Após orientações foi encerrada a ocorrência, vítima e testemunhas foram orientados a deslocar à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos pertinentes.

Data do Registro: 11/01/2022 21:16:49 Endereço: RUA LUZIA DARIENSO MARTINS (Jd Villar), JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSORIO OU MUNICAO – USO PERMITIDO

APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NO ESTABELECIMENTO DE JOGOS “BOCHA” QUE FICARIA ATRÁS DE UMA IGREJA, O RESPONSÁVEL TERIA EM SEU PODER ARMAS DE FOGO. AS EQUIPES RPA, ROTAM E PATRULHA RURAL, DESLOCARAM ATÉ O PROVÁVEL ENDEREÇO ONDE APÓS ABORDAGEM DA PESSOA DE ____ DE 57 ANOS, RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO, TINHA EM SEU PODER UMA BOLSA NA COR BEGE, NO INTERIOR DA MESMA UM REVOLVER CALIBRE .22CARREGADO, DE NUMERAÇÃO 19502 DA MARCA ROSSI, TAMBÉM HAVIAM 15 MUNIÇÕES INTACTAS E SENDO 14 DELAS DA MARCA CBC, UMA COM A LETRA H APENAS, UM ESTOJO JÁ DEFLAGRADO MARCA CBC. AINDA NO INTERIOR DA BOLSA UM REVOLVER CALIBRE .32 DA MARCA ROSSI, NUMERAÇÃO 8574, CARREGADO COM TRÊS MUNIÇÕES INTACTAS SENDO UMA DA MARCA AGUILA, UMA DA MARCA CBC E UMA DA MARCA LAPUA. OBSERVO QUE NENHUMA DAS ARMAS APRESENTARAM CHECAGEM CONSISTENTE NO SISTEMA SESP INTRANET. TAMBÉM FORAM ENCONTRADAS 19 MUNIÇÕES DE PISTOLA CALIBRE .25 AUTO DA MARCA ÀGUILA, A RESPECTIVA ARMA NÃO FOI ENCONTRADA. JUNTO DO ARMAMENTO HAVIA UMA PEQUENA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 2.2 GRAMAS. TAMBÉM EM POSSE DE DENETE HAVIA A QUANTIA EM DINHEIRO DE R$ _____ REAIS) EM NOTAS DIVERSAS E DUAS FOLHAS DE CHEQUES ______. FOI DADA VOZ DE PRISÃO PARA ____, ENCAMINHADO JUNTAMENTE COM OS ITENS CITADOS ACIMA PARA POLÍCIA CIVIL DE JANDAIA DO SUL PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS.

Data do Registro: 11/01/2022 23:09:47 Endereço: RUA JOAO MAXIMIANO, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

Esta equipe em patrulhamento dando atendimento a ocorrência de ___, visualizou uma pessoa identificada posteriormente como ___ gritando por socorro, de imediato foi dado atendimento sendo que a mesma relatou que estava no interior da sua residência quando ouviu um barulho no andar superior, então que ela saiu para fora e visualizou um indivíduo pulando o muro em direção a data vizinha e saindo correndo. De imediato a equipe realizou uma averiguação na referida data assim como nos entornos da residência e nenhum suspeito foi localizado. Ao ser verificado a residência da solicitante foi visualizado que o autor havia aberto a porta do andar superior da residência e colocado algumas gaiolas com passarinhos para fora na iminência de furtá-los, porém não obteve êxito na ação. A equipe orientou a solicitante e realizou patrulhamento na região porém nenhum suspeito foi localizado.