Ocorrências atendidas pela PM de Jandaia do Sul nesta sexta (28)

Data do Registro: 28/01/2022 12:39:41 Endereço: RUA DAS ROSAS, 17, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: AMEACA Descrição do Fato: Conforme relato da solicitante, a pessoa de ___, 43 anos, foi até sua residência e começou a discutir por um desacordo comercial que tiveram e ela teria falado que se a solicitante saísse na rua iria acertar as contas de outro jeito. A vítima foi orientada e relatou que posteriormente tomaria uma decisão sobre representar contra a autora dos fatos. Diante do informado a equipe orientou ambas as partes.

Data do Registro: 28/01/2022 14:35:13 Endereço: RUA MALVINA, 04, VILA RICA – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: POLICIAMENTO PRESENÇA Descrição do Fato: Esta equipe foi acionada para deslocar no endereço citado, pois conforme a senhora XXXX, sua nora estava alterada e ameaçando a mesma. Foi feito contato com as envolvidas, onde a pessoa de XXXX relatou que havia se desentendido com seu amásio, mas que este havia saído do local. Que a sogra estava na casa para ajudar com a mudança e XXXX queria apenas que XXXX saísse de lá. Sendo assim ambas foram devidamente orientadas.

Data do Registro: 28/01/2022 19:06:52 Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1440, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: APOIO A OUTROS ORGAOS – SEM ILICITUDE Descrição do Fato: Compareceram na Sede da 2ª Cia PM de Jandaia do Sul os representantes do Conselho Tutelar, XXXX e XXXX, os quais solicitaram apoio a fim de prestar segurança durante trabalhos de guarda e acolhimento de uma adolescente de 14 anos que estava sob os cuidados da família e foi conduzida para a Casa Lar de Jandaia do Sul por decisão Judicial. Todo serviço Transcorreu sem alterações.

Data do Registro: 28/01/2022 20:20:03 Endereço: AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON, 911, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: INFRACAO DE TRANSITO – SEM ILICITUDE Descrição do Fato: Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de indivíduo suspeito tentando dar partida em motocicleta estacionada em via pública, a equipe deslocou ao endereço onde à aproximadamente setenta metros do local foi possível identificar o condutor nas características repassadas pela Central, o qual já estava com a motocicleta em deslocamento e ao perceber a viatura policial se aproximando estacionou o veículo levantando suspeita, foi abordado e após checagem do veículo através sistema SESP intranet foram constatadas pendências administrativas, também checado o condutor foi verificado não possuir carteira nacional de habilitação e nenhum mandado de prisão em seu desfavor. Diante das circunstâncias foram lavradas as notificações cabíveis e o veículo recolhido ao Pátio Detran/2ª Cia PM Jandaia do Sul, o condutor foi liberado no local.

Data do Registro: 29/01/2022 03:22:43 Endereço: RUA DOS INCONFIDENTES, 331, VILA RICA – JANDAIA DO SUL, Paraná 10/10 Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL Descrição do Fato: Central de Operações Policiais Militares repassou ocorrência de violência doméstica a qual informava que a solicitante havia sido agredida pelo ex convivente, no entanto havia observação nas informações repassadas dando conta de que o suposto agressor também já teria ligado anteriormente no 190 informando que a vítima estaria embriagada e quebrando objetos dentro de sua residência, que ela não residia no local e se recusava a ir embora. Diante das informações repassadas a equipe deslocou ao endereço onde foi feito contato com o casal no portão de entrada da residência, sendo os tratadas lesões em ambas as partes, ele escoriações na altura do pescoço com forte vermelhidão aparente e ela com cortes e sangramento no braço, após ouvidas ambas as partes constatou-se excesso de divergências nas declarações, então foi solicitado ao suposto autor que franqueasse a entrada da equipe para analisar o local, de imediato foram observados objetos quebrados no interior da casa, sendo um aparelho de celular de uso pessoal do morador e alguns objetos domésticos, no entanto o que chamou a atenção da equipe foi a vidraça da porta quebrada, a qual a solicitante que apresentava lesões leves no braço acusava o ex convivente de tela arremessado contra o referido objeto, resultando nas lesões apresentadas, porém analisando a cena julgou-se que a declaração da solicitante poderia não condizer com a verdade, mas sendo mais provável de que ela teria desferido um soco na porta por vontade própria, se lesionando neste momento como o masculino havia relatado anteriormente. Observo que ambos aparentavam fortes sinais clínicos de embriaguez alcoólica, sendo hálito etílico vermelhidão nos olhos e agitação. Diante das claras evidências de que ambos haviam se agredido mutuamente foram realizadas orientações a ambas as partes que resolveram decidir posteriormente quanto a representação criminal, ambos recusaram atendimento médico, a feminina se retirou do local encerrando-se assim a ocorrência.

Data do Registro: 28/01/2022 10:30:25 Endereço: RUA JOAO RUIZ GALIAN, 994, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: APOIO A OUTROS ORGAOS – SEM ILICITUDE Descrição do Fato: Esta equipe prestou apoio à equipe da Defesa Civil em um encaminhamento de pessoa em surto psicótico, onde a pessoa de XXXX foi levado ao Hospital para atendimento médico. Transcorreu sem alteração.

