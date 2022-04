Ocorrências policiais atendidas nesta quinta-feira (14) em Jandaia do Sul

14:02:11 Endereço: RUA PAIAO, centro – JANDAIA DO SUL, Natureza Atendimento: INJURIA

Foi repassado que no endereço acima citado um dos vizinhos jogou lixo em frente a uma casa e ao ser chamado a atenção ele a xingou e ameaçou a solicitante. No local a equipe que fez contato com a solicitante que relatou que ao chamar atenção do seu vizinho ele a xingou e a ameaçou dizendo que iria pegar uma faca, isso aconteceu pois a solicitante cuida de alguns terrenos na região e o autor foi até um desses terrenos para pegar um pouco de terra para as plantas. A solicitante não teve o interesse em representar criminalmente queria apenas que a polícia orientasse para não acontecer novamente.

20:09:25 Endereço: RUA PEDRO GONCALVES, Centro – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: VIAS DE FATO

Chegando ao local a equipe policial entrou em contato com os envolvidos, onde relataram que após discussão ambos se agrediram, entretanto a solicitante após entrar em consenso com seu convivente, que aceitou retirar-se da residência, não optou por exercer seu direito de representação. Diante dos fatos ambos foram orientados e liberados.

22:41:43 Endereço: RUA JOAO RUIZ GALIAN, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de ameaça, a equipe deslocou ao endereço e, em contato com a solicitante, que apresentou-se bastante agitada aparentando certo grau de problemas mentais, informou que fora ameaçada por dois indivíduos, os quais estavam sentados em uma calçada próxima, porém durante o atendimento a mesma, populares informaram que a própria solicitante estava incomodando nas residências da localidade pedindo dinheiro nos portões e que não houve situação de ameaça, após devidamente identificada e orientada deixou o local.

Como providência a equipe abordou os referidos indivíduos mencionados na primeira denúncia, sendo um já conhecido no meio policial. Para este foi confeccionado outro boletim de ocorrência com natureza abordagem de Suspeitos, o segundo indivíduo portava um envelope plástico contendo substância análoga a cocaína e também outro invólucro tipo sacola de cor branca contendo substância análoga à maconha, para este foi confeccionado termo circunstanciado de ocorrência pela natureza drogas para consumo pessoal.

00:20:12 Endereço: RUA PRESIDENTE KENNEDY, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: AMEACA

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de vias de fato e ameaça, a equipe deslocou ao endereço onde de imediato foi constatado dano na porta de entrada da residência, com autorização dos moradores que estavam no interior, após adentrar foi observada uma das vítimas segurando a autora bastante alterada sobre um sofá, a qual gritava em voz alta palavras de baixo calão contra todos os moradores da residência, principalmente para as duas vítimas relacionadas nesse boletim, que também ameaçava ambas de morte dizendo em voz alta que iria matar as duas pelo fato de estar sendo presa.

Como providência foi necessário algemar e coloca-la no compartimento fechado da viatura devido seu estado emocional agitado, após orientações as vítimas decidiram por representar criminalmente contra a autora, detalharam que ela pulou o muro da residência após não ter sido permitida sua entrada, arrombou a porta causando danos e no momento que investiu contra as pessoas da residência foi necessário segurá-la até a chegada da equipe policial.

A autora foi encaminhada ao pronto atendimento municipal para atendimento médico devido a pequenas lesões na altura da testa.

01:41:47 Endereço: RUA DOS PATRIOTAS, centro – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL – VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR

Relata a solicitante que teria sido agredida e que teria saído da residência por medo de acontecer algo a mais. No local fora feito contato inicialmente com um masculino, em visível estado de embriaguez, dizendo que a esposa estaria na casa de seu irmão que ficava na mesma rua.

Nesse local foi feito contato com a vítima relatando que seu teria ido até um bar junto com seu convivente e ao retornar na sua residência teriam tido uma discussão e teria desferido um tapa em sua face causando inchaço no local. No momento em que a equipe foi dar voz de prisão ao autor o mesmo começou a se exaltar sendo necessário o uso de algemas conforme súmula vinculante n° 11 para resguardar a integridade física da vítima e da equipe.

Diante dos fatos ambas as partes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia para as devidas providências.