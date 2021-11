Novo poço artesiano garante abastecimento de água para toda a população de Jandaia do Sul, Diz prefeitura

Produção é de mais de 150 mil litros de água por hora, o suficiente para atender todo o município e resolver o problema de desabastecimento

Nos últimos meses, Jandaia do Sul enfrentou a pior crise hídrica dos últimos anos, assim como outras cidades do Paraná que entraram em estado de alerta ou que passaram por racionamento de água. Visando solucionar o problema na cidade, a gestão municipal articulou a ativação, junto à Sanepar, do novo poço artesiano na Estrada Rural Dourados, região norte de Jandaia do Sul, que está funcionando desde outubro a todo vapor.

De acordo com o prefeito Lauro Junior, devido à estiagem severa que provocou queda na vazão dos mananciais, o Rio Marumbuzinho (responsável pelo abastecimento de água da cidade) não tinha mais capacidade para atender aos jandaienses e, consequentemente, a companhia de saneamento precisou implantar rodízio na distribuição de água no início de agosto. Para incrementar a produção, a Sanepar chegou a colocar em operação outro poço emergencial com vazão de 20 mil litros por hora, porém, a falta de chuvas reduziu em mais de 30% a produção do sistema.

Tendo em vista a dificuldade pela qual a população estava passando, Lauro Junior se comprometeu em resolver a situação o mais rápido possível. Sendo assim, em setembro o novo poço já estava em fase de testes e no mês seguinte entrou em funcionamento produzindo mais de 150 mil litros de água por hora, o equivalente ao volume atual captado no Rio Marumbizinho. A fonte utilizada é o aquífero Serra Geral, em um veio a 150 metros de profundidade.

“É uma vazão extraordinária, esse poço é uma bênção de Deus para o nosso município, pois vai praticamente dobrar a capacidade de abastecimento e garantir água de qualidade para toda a população”, comemora o prefeito. Ele considera que o poço do Dourados é um marco na história de Jandaia do Sul, visto que nunca antes o município contou com tamanha capacidade de vazão. O valor do empreendimento feito pela Sanepar é de aproximadamente R$ 3,5 milhões.