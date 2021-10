Neste sábado tem Campanha de Multivacinação

Dia 16 de outubro, sábado, todas as UBS de Jandaia do Sul estarão realizando a Campanha Multivacinação das 08 às 17 horas. Aproveite e deixe a carteira de vacinação do seu filho em dia!

Nos outros dias deste mês (01 a 29/10), você também poderá procurar as UBSs Maria Borba, Damásio Brito da Silva, Dr Ivoly Gento Palma, Massahiro Oga ou Lázaro de Paula Rodrigues, das 08 às 11 horas ou das 13 às 16 horas, para regularizar a carteira de vacinação do seu filho.

O objetivo da campanha é a vacinação para atualização vacinal de esquemas incompletos e/ou atrasados para crianças e adolescentes menores de 15 anos.