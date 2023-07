Neste domingo tem a II Feijoada do Beto Costa e Amigos na AABB

Marque na sua agenda, Jandaia do Sul, Mandaguari e toda a região! Neste domingo, dia 16 de julho, tem a 2ª Feijoada do Beto Costa e Amigos. O local escolhido para essa deliciosa experiência gastronômica será o salão da AABB em Jandaia do Sul.

Prepare-se para saborear uma feijoada de dar água na boca, com todos os ingredientes que tornam esse prato tão especial. Além disso, você poderá contar com muita música ao vivo, com a presença do talentoso Beto Costa e convidados especiais.

Não deixe de convidar seus amigos e familiares para compartilhar esse momento único. A diversão está garantida!

Corra para garantir o seu convite, pois são limitados! Entre em contato pelos telefones 43 99603-4893 e 44 99866-3959 e garanta o seu lugar nessa festa gastronômica.