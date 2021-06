Nesta quinta-feira (10) serão vacinadas pessoas com 57 anos em Jandaia do Sul

Seguindo a listagem de Grupos de Risco do Plano Estadual de Imunização, a vacinação contra a COVID-19 em Jandaia do Sul agora será para pessoas com 57 anos de idade (sem comorbidades).

A vacinação desses grupos (57 anos) acontece DIA 10/06 (QUINTA-FEIRA) DAS 09 ÀS 16 HORAS no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes.

Levar documento com foto e carteira de vacinação. Pessoas que tomaram a vacina da gripe devem esperar 14 dias para tomarem a vacina contra COVID-19. Em caso suspeito ou confirmado de COVID-19, adiar a vacinação.

MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA O DISK COVID-19 (43) 9-8447-9094, que funciona para atendimento de segunda à sexta-feira das 9 às 16 horas. Ou pelo telefone do CTC (43) 3432-6378 que funciona 24h de segunda a segunda.