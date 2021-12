Sempre é tempo de solidariedade, mas há aqueles momentos em que ela se faz ainda mais necessária. Neste fim de ano, a Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná – APUFPR lança a campanha Natal Sem Fome – Jandaia do Sul, uma ação que beneficia nossa cidade e compõe a grande iniciativa nacional da Ong Ação Cidadania, fundada na década de 90, pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho.

Para participar, podem ser feitas contribuições financeiras através da chave pix apufprjandaia@apufpr.org.br e doações de mantimentos e cestas básicas, tanto na sede da APUFPR (Rua José Francisco Borges, 1610, das 13:30 às 17:30), e no campus da UFPR (Rua Dr. João Maximiano, 426).

As arrecadações se estendem até 14 de dezembro. Toda ajuda será bem vinda! Ao final, as doações serão encaminhadas à Assistência Social do município.