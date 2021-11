Natal Luz 2021em Jandaia do Sul promete

Jandaia do Sul ficará iluminada e em clima totalmente natalino a partir de sábado (27). Por meio do projeto Natal Luz, os jandaienses e os moradores de todo o Vale do Ivaí terão uma programação gratuita com diversão para todas as idades, incluindo shows, desfiles, apresentações musicais, teatrais e o tradicional Trenzinho do Papai Noel.

A abertura oficial neste sábado (27), às 20 horas, na Praça do Café, contará com show da cantora Keidma Juliana (de Rolândia), apresentação do Presépio Vivo da Oficina Dançarte e Cia das Artes Colo de Deus (de Jandaia do Sul), além da chegada mágica do Bom Velhinho e espetáculo Natal dos Sonhos com os artistas da Tangara Produções Artisticas. A programação dos espetáculos seguirá até o dia 19 de dezembro; já o Trenzinho do Papai Noel terá saída diária da Praça do Café, a partir das 19 horas, até o dia 23 de dezembro.

Em comemoração aos 69 anos de Jandaia do Sul, o município vai promover um show gospel com o cantor Davi Silva no dia 10 de dezembro; no dia 11 o show será com Thaeme e Thiago; e no dia 12 a animação ficará por conta da dupla Marcos Paulo e Marcelo. Os três shows serão realizados na Praça do Café, a partir das 21 horas. No local haverá praça de alimentação com feira de artesanato temática.

De acordo com a diretora do Departamento de Cultura, Crystiane Borba, o Natal Luz vem sendo estruturado desde março deste ano. Dentre os vários objetivos a serem alcançados com a iniciativa, ela destaca a valorização dos artistas locais e a busca de novos talentos por meio das oficinas Dançarte (dança) e Musicarte (canto coral e violão). “Estamos trabalhando com aulas semanais nessas modalidades artísticas desde maio deste ano. Nossos alunos e professores estão muito eufóricos com a chegada do grande dia para estarem no palco”, comenta.

Sobretudo, o Natal Luz é um projeto de evangelização por meio do qual, segundo Crystiane, as pessoas terão a possibilidade de sentir a presença de Jesus Cristo em cada família, a fim de que seja um momento de avivamento da solidariedade, de restabelecimento das forças e da esperança diante da pandemia, que fragilizou a tantos.

O prefeito Lauro Junior considera que a celebração do Natal, que tem como centro o nascimento de Jesus, é uma oportunidade para celebrar a vida, especialmente após um momento tão difícil decorrentes da pandemia e da chuva de granizo que atingiu a cidade em setembro deste ano.

Além disso, o projeto faz parte do Plano de Governo da atual gestão que visa tornar Jandaia do Sul o município mais atrativo do Vale do Ivaí; é uma forma de estimular a movimentação no comércio local no final de ano (que funcionará em horário estendido, até às 22 horas, de 6 a 23 de dezembro) e, consequentemente, aquecer a economia local. “Após um período difícil de Covid-19, de estiagem e de chuvas de granizo que afetaram a nossa cidade, o Natal Luz é uma forma de atrair moradores dos municípios vizinhos e, assim, movimentar nossa a economia, gerando emprego e renda para o cidadão jandaienese”, comenta o prefeito.

O primeiro de muitos

“O Natal Luz foi o primeiro desafio que o prefeito Lauro colocou em minhas mãos. Naquele momento senti o tamanho da minha responsabilidade. Tenho experiência em eventos culturais, pois estive como professora e diretora de escolas de dança por mais de 25 anos, contudo, admito que estar como diretora de Cultura está sendo um grande aprendizado”, complementa Crystiane.

Crystiane Borba agradece aos gestores Lauro Junior e Fifa, à Câmara dos Vereadores, aos departamentos, instituições, à equipe de Cultura e a todos que colaboraram para que o projeto se tornasse realidade. “Na certeza de que teremos um marco em nosso município e região, convido a todos para o primeiro de muitos natais iluminados que teremos em Jandaia do Sul”, finaliza. Serão mais de 20 dias de espetáculos que foram preparados para fazer do final do ano um momento único e inesquecível para a cidade.