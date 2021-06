Não haverá lockdown nos dias 5 e 6 de junho em Jandaia do Sul

Em reunião do Município de Jandaia do Sul com ACEJAN, ficou definido que não haverá o LOCKDOWN nos próximos finais de semana. Restaurantes, bares e comércio em geral reforçaram que seguirão com os cuidados preventivos contra a COVID-19, como o respeito às regras de capacidade local e ao toque de recolher. Além disso, a fiscalização municipal segue reforçada.

A colaboração da população é fundamental neste momento. Os hospitais da nossa região estão lotados. A situação é muito grave.

O Município de Jandaia do Sul reforça a importância do uso de máscaras, do respeito ao distanciamento social e da proibição de aglomerações em qualquer horário e local.

O toque de recolher segue às 20 horas e o funcionamento de delivery até meia-noite até 14/06/2021 às 05 horas. O toque de recolher deve ser respeitado todos os dias da semana, de segunda a segunda.

É importante enfatizar que, neste período, o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos e bares/restaurantes não é permitido em nenhum dia e horário. Esportes coletivos e eventos (de qualquer tamanho) ficam proibidos também até 14/06/2021, às 05 horas, mesmo os que já estavam autorizados anteriormente. O Município de Jandaia do Sul segue o Decreto Estadual vigente.