Conforme a PM, a equipe fora acionada pela senhora que relatou que estava realizando caminhada na pista de caminhada que fica no parque industrial I paralela a BR 376, quando um indivíduo, chegou e deu voz de assalto para vitima dizendo “Me passa o celular” e com agressividade tomou o celular da marca Motorola One de cor branca, e logo após o autor saiu correndo tomando rumo ao Jardim Progresso.

A equipe realizou patrulhamento mas não localizou o indivíduo.