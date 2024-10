Mulher passa mal após colisão no centro

A ocorrência foi atendida pela Brigada Comunitária e Polícia Militar na tarde deste sábado (19) na Rua José Maria de Paula, em frente ao Posto Brasil.

Conforme a PM, a equipe policial foi ao local e fez contato com todos os envolvidos, exceto a Sra. XXX, haja vista que ela teria sido encaminhada pela ambulância da Brigada Comunitária, pois estava passando mal. Na sequência informaram que a Sra. XXX, condutora do veículo Ford Ka, perdeu o controle do automóvel ao sair do posto de combustível e acabou colidindo com outro Ford Ka, que estava estacionado e em uma Ford Ranger.

Segundo os envolvidos e as testemunhas não houve nenhum ferido e diante disso foram orientados a procederem com os procedimentos que coubessem a cada um. Nenhuma irregularidade foi constatada no local, os veículos foram retirados e a via liberada.

