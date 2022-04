Mulher invade conveniência de auto posto durante a madrugada em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 3h30 da madrugada deste domingo (10).

A Polícia Militar foi chamada em auto posto na Avenida Anunciado Sonni em Jandaia do Sul, onde o vigilante relatou que uma mulher magra e pequena teria entrado na loja de conveniência do posto por uma janela, e que que ao visualizar a mulher, a mesma teria tentado se evadir.

O vigilante tentou segurá-la, porém sem sucesso. No momento da chegada da equipe foi possível visualizar o caixa revirado, porém não foi possível constatar se algo havia sido furtado.

O solicitante foi orientado sobre as medidas cabíveis. Com as características repassadas fora feito patrulhamento no intuito de localizar a mulher, porém sem êxito.